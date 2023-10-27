Внучка экс-президента Узбекистана устроила пышную вечеринку в честь развода

Марьям Тилляева, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, официально развелась с известным блогером Амираном Сардаровым. По этому случаю она устроила грандиозную вечеринку в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с мероприятиями блогер поделилась в социальных сетях. В ресторан на вечеринку были приглашены друзья и подписчики.

24-летняя Тилляева серьезно подошла к подготовке мероприятия. К примеру, в меню названия блюд напоминали о неприятных моментах в браке: закуски "Украденные сережки", десерт "Арбузер", напитки "Сессии у психолога".

В подписи к фотографиям на странице в Instagram она уточнила, что отпраздновала свой развод веселее, чем свадьбу.

"Спасибо всем гостям, кто пришел отметить со мной этот торжественный день! Надеюсь, вы обратили внимание на детали, ведь я очень старалась создать особую атмосферу, превратить что-то, что может показаться негативным, в веселый вечер. Главное – это ко всему относиться с юмором. Поздравляю свою подругу с выигрышем моего обручального кольца, надеюсь, тебе оно принесет больше удачи, чем мне. Хочется напомнить – выбирайте себя! И все только начинается". Марьям Тилляева

Тилляева сообщила подписчикам о разводе еще 24 октября. Она подчеркнула, что "с плеч упал тяжелый груз, так легко и свободно, что хочется кричать об этом со всех крыш мира".

"Я была официально в браке 2,5 года, из них 8 месяцев была в отношениях, а все остальное время мы были не вместе. Хочется выразить благодарность бывшему мужу за опыт, за то, что дал мне толчок в моем пути. Теперь я сама могу распоряжаться своими делами, временем, финансами и планами". Марьям Тилляева

Свадьба Тилляевой и Сардарова прошла в США в мае 2021 года. Церемония бракосочетания состоялась в одном из роскошных банкетных залов Лас-Вегаса, священником был темнокожий актер, загримированный под американского певца, "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли.

А уже в феврале 2022 года знаменитости сообщили о расставании.