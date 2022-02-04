«Распродажа одежды» – лже-предпринимательницы обманули казахстанцев на 15 млн тенге

В конце 2021 года в Карагандинской области в полицию поступили заявления от жительниц Жанааркинского района, которые рассказали, что стали жертвами мошеннических действий, заказав одежду в интернете.

Пострадавшие покупательницы сообщили, что увидели в одном из интернет-приложений объявление о распродаже женской одежды в закрывающемся магазине. Продавец обещал отдать товар по бросовой цене. Тогда женщины заказали одежду, перечислив деньги, но были обмануты.

Заявительницы выбрали товар и перечислили продавцу в одном случае 44 тысячи тенге, в другом – 46 тысяч тенге. Но вещи так и не получили. Поняв, что столкнулись с мошенниками, сельчанки обратились в полицию. ДП Карагандинской области

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

26 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали в Шымкенте двух женщин в возрасте 29 и 32 лет. В ходе досудебного расследования выяснилось, что в отношении аферисток в других регионах страны возбуждены пять аналогичных уголовных дел. Заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин

Однако, несмотря на неоднократные предупреждения полицейских, некоторые граждане продолжают попадать на уловки аферистов. Участились случаи, когда последние выдают себя за сотрудников банков.