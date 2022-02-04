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Законодательство РК
13:04 04.02.2022

«Распродажа одежды» – лже-предпринимательницы обманули казахстанцев на 15 млн тенге

распродажа Фото: pixabay
Более 100 граждан пострадало от действий мошенниц на общую сумму около 15 млн тенге. Полицией ведется расследование, передает Zakon.kz.

В конце 2021 года в Карагандинской области в полицию поступили заявления от жительниц Жанааркинского района, которые рассказали, что стали жертвами мошеннических действий, заказав одежду в интернете.

Пострадавшие покупательницы сообщили, что увидели в одном из интернет-приложений объявление о распродаже женской одежды в закрывающемся магазине. Продавец обещал отдать товар по бросовой цене. Тогда женщины заказали одежду, перечислив деньги, но были обмануты.

Заявительницы выбрали товар и перечислили продавцу в одном случае 44 тысячи тенге, в другом – 46 тысяч тенге. Но вещи так и не получили. Поняв, что столкнулись с мошенниками, сельчанки обратились в полицию.ДП Карагандинской области

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

26 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали в Шымкенте двух женщин в возрасте 29 и 32 лет. В ходе досудебного расследования выяснилось, что в отношении аферисток в других регионах страны возбуждены пять аналогичных уголовных дел.Заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин

Однако, несмотря на неоднократные предупреждения полицейских, некоторые граждане продолжают попадать на уловки аферистов. Участились случаи, когда последние выдают себя за сотрудников банков.

Также 3 февраля в полицию обратилась 54-летняя жительница города Караганды. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина заявил о мошеннических действиях неких лиц, которые якобы пытаются оформить на нее кредит. Он убедил женщину взять два кредита в финансовых учреждениях на общую сумму 3 млн тенге. Потерпевшая оформила крупные займы, получив денежные средства, отправила их на счет, названный «сотрудником» банка. Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».Абиль Абильдин
Оксана Житникова
Карагандинская область Шымкент
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