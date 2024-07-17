Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Кызылординской области учитель обманула предпринимательниц на 70 млн тенге

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 20:23 Фото: Zakon.kz
В Кызылординской области осудили мошенниц, одна из которых работала учителем. Они присвоили золотые украшения на 70 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Эта история началась еще в августе 2022 года. Две местные 36-летние жительницы, одна из которых – педагог в одной из школ райцентра, а другая – безработная, нашли способ обогатиться.

"Они приходили к своим знакомым предпринимателям, которые продают золотые украшения. Женщины уверяли хозяек ювелирных бутиков, что есть оптовые покупатели на их изделия, что какие-то организации хотят даже участвовать в тендере и покупать именно их изделия. Поэтому они просили владельцев ювелирных бутиков дать им изделия, чтобы они могли показать потенциальным клиентам, какое качество и какие есть модели", – рассказал корреспонденту Zakon.kz администратор Шиелийского районного суда Санат Сержанов.

Таким образом, со 2 по 26 августа 2022 года подсудимые забирали золотые украшения из ювелирных бутиков и часть из них сдавали в местные ломбарды. Часть оставляли себе. Всего они забрали у владельцев золотых изделий на сумму почти 70 млн тенге.

Позже предприниматели стали требовать свое золото назад. Но под различными предлогами женщины тянули время и не возвращали. Поэтому потерпевшие обратились в суд. Во время следствия изделия находили в ломбардах и домах подсудимых. Все это доказало их вину.

Приговором суда подсудимые признаны виновными по пункту 2 части 4 статьи 190 УК Республики Казахстан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев. Потерпевшим возмещено 10 млн тенге причиненного ущерба, также суд взыскал с подсудимых 60 млн тенге, включая расходы представителя.

Ранее сообщалось о другом случае. В Актобе мошенницы обманули свыше 170 человек, обещая работу в нефтяной компании. 

Читайте также

пожар потушили пожарные
Масло стало причиной пожара в одном из кафе Актобе
Верховный Суд РК, суд, судебный процесс, судья
Чиновник требовал от бухгалтера 380 млн тенге за покровительство
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Актобе мошенницы обманули свыше 170 человек, обещая работу в нефтяной компании
Елена Лебедева
Кызылординская область 2024 год Приговоры Уголовный кодекс РК Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: