В Кызылординской области учитель обманула предпринимательниц на 70 млн тенге

В Кызылординской области осудили мошенниц, одна из которых работала учителем. Они присвоили золотые украшения на 70 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Эта история началась еще в августе 2022 года. Две местные 36-летние жительницы, одна из которых – педагог в одной из школ райцентра, а другая – безработная, нашли способ обогатиться.



"Они приходили к своим знакомым предпринимателям, которые продают золотые украшения. Женщины уверяли хозяек ювелирных бутиков, что есть оптовые покупатели на их изделия, что какие-то организации хотят даже участвовать в тендере и покупать именно их изделия. Поэтому они просили владельцев ювелирных бутиков дать им изделия, чтобы они могли показать потенциальным клиентам, какое качество и какие есть модели", – рассказал корреспонденту Zakon.kz администратор Шиелийского районного суда Санат Сержанов.

Таким образом, со 2 по 26 августа 2022 года подсудимые забирали золотые украшения из ювелирных бутиков и часть из них сдавали в местные ломбарды. Часть оставляли себе. Всего они забрали у владельцев золотых изделий на сумму почти 70 млн тенге.

Позже предприниматели стали требовать свое золото назад. Но под различными предлогами женщины тянули время и не возвращали. Поэтому потерпевшие обратились в суд. Во время следствия изделия находили в ломбардах и домах подсудимых. Все это доказало их вину.

Приговором суда подсудимые признаны виновными по пункту 2 части 4 статьи 190 УК Республики Казахстан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев. Потерпевшим возмещено 10 млн тенге причиненного ущерба, также суд взыскал с подсудимых 60 млн тенге, включая расходы представителя.

Ранее сообщалось о другом случае. В Актобе мошенницы обманули свыше 170 человек, обещая работу в нефтяной компании.