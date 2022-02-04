Сборная Казахстана по теннису готова к играм Кубка Дэвиса-2022

Встреча с норвежской дружиной пройдет 4-5 марта на хардовом покрытии Oslo Tennis Arena, сообщает пресс-служба ФТК.

Честь Казахстана в столице Норвегии будут защищать: Александр Бублик (35 номер одиночного рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (166), Дмитрий Попко (180), Андрей Голубев (35 номер парного рейтинга ATP) и Александр Недовесов (67). Победитель этого поединка получит право сыграть в финальном этапе Davis Cup в ноябре 2022 года.

У Норвегии вся игра будет строиться на двух лидерах команды – Каспере Рууда и Викторе Дурасовиче. Каспер является 8-й ракеткой мира, а Виктор – 332-й. Дурасович, несмотря на то, что ему 24 года, достаточно давно играет за команду, настоящий боец, хорошо может выступить и в одиночке, и в паре. Верю, что наши ребята покажут стабильность и хороший результат, а в целом, сделаем все возможное, чтобы пробиться в финальный этап. Юрий Щукин

Между тем Международная теннисная федерация объявила о формате финального этапа Кубка Дэвиса в 2022 году. Решающий этап турнира пройдет с участием 16 сборных в пяти разных городах. Команды будут разделены на четыре подгруппы.

Встречи плей-офф примет отдельный город, и один из главных кандидатов – Абу-Даби.

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