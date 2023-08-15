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Определился состав сборной Казахстана для участия в "Кубке Дэвиса"

Определился состав сборной Казахстана для участия в «Кубке Дэвиса» Фото: ktf.kz
Тренерский штаб мужской сборной Казахстана по теннису во главе с Юрием Щукиным объявил состав национальной команды на предстоящие матчи в "Кубке Дэвиса", сообщает Zakon.kz.

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16-17 сентября в Софии дружина Казахстана сыграет против Болгарии в плей-офф первой мировой группы. В столице Болгарии игры пройдут на грунтовом открытом корте национального теннисного центра. Матчи "Кубка Дэвиса" будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи

и пройдут в трехсетовом формате. Победившая сборная в феврале 2024 года сыграет в квалификации "Кубка Дэвиса" за попадание в финальный этап командного чемпионата мира.

Состав команды Казахстана: Александр Бублик (27 в одиночном разряде рейтинга ATP), Тимофей Скатов (132 в одиночном разряде рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (243 в одиночном разряде рейтинга ATP), Александр Недовесов (45 в парном разряде рейтинга ATP), Андрей Голубев (74 в парном разряде рейтинга ATP).

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин высказался о соперниках команды.

"Команда Болгарии будет играть дома и сильнейшим составом, где есть Григор Димитров (21 АТР), Димитар Кузманов (174 АТР), Адриан Андреев (216 АТР), Александар Лазаров (349 АТР). Будем стараться играть на победу". Юрий Щукин

Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина проиграла в парном разряде турнира в Цинциннати. 

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