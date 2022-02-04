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Законодательство РК
14:25 04.02.2022

Получить казахстанский паспорт за границей стало намного дороже

консульский сбор повысился Фото: Zakon.kz
МИД РК приказом от 31 января 2022 года изменил ставки консульского сбора за совершение консульских действий на территории иностранного государства, сообщает Zakon.kz.

Так, стоимость оформления паспорта гражданина РК подорожала с 40 до 100 долларов США.

В других валютах стоимость паспорта составляет: 75 евро, 5850 российских рублей, 660 китайских юаней.

Регистрация рождения и выдача соответствующего свидетельства обойдется в 25 долларов США, 20 евро, 1420 российских рублей, 165 китайских юаней.

Кроме того, из регистрации актов гражданского состояния, осуществляемой консульствами, исключена регистрация установления отцовства, усыновления (удочерения).

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2022 года.

Лариса Черненко
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