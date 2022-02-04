4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

Ежегодно в Казахстане растет количество пациентов с онкологическими заболеваниями.

Согласно статистике Министерства здравоохранения, в 2020 году количество онкологических больных составило 190 159 человек (2019 год – 186 326).

Правила профилактики онкологических заболеваний:

Не курить. Прекратив курить, можно снизить вероятность рака легких на 90%; значительно снижается риск рака мочевого пузыря, печени, языка, губы. У женщин никотин может стать причиной рака груди.

Не употреблять алкоголь. Уменьшив потребление алкоголя, можно снизить риск рака печени, горла, рта, пищевода, кишечника. Мужчины, отказавшись от спиртного, снижают риск заработать себе рак простаты на 60%.

Следить за весом. Лишние килограммы сопутствуют 60% случаев рака шейки матки, половине случаев рака мочевого пузыря, а также повышают риск онкологии почек и поджелудочной железы.

Не злоупотреблять солнечными ваннами. Длительное пребывание на солнце под агрессивным излучением может привести к развитию меланомы, самой опасной формы рака кожи. Между 11 и 16 часами очень вредно находиться на открытом солнце. Следует использовать различные лосьоны, крема от загара. Загорать в соляриях также вредно – рак кожи у тех, кто это делает, возникает чаще на 75%.

Вести активный образ жизни. Малоподвижность, дефицит спорта в жизни человека может привести к ожирению и инфаркту, а также к раку кишечника и груди у пожилых. Молодым следует заниматься спортом в меру своей физической подготовленности, а пожилым – хотя бы умеренно: выходить на прогулку, делать зарядку.

Не есть вредную пищу. Красное мясо, особенно жирное, следует есть в умеренных количествах. Колбаса, сосиски, жареные и копченые продукты при постоянном употреблении могут привести к развитию онкологии.

Не откладывать медосмотры. Известно, что взрослому человеку следует проходить медосмотр раз в полгода. А также – регулярные медицинские обследования по профилактике рака.