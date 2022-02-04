Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Ниязов арестован на два месяца. Расследование продолжается.

Галымжан Ниязов курировал поставки сжиженного нефтяного газа.

1 января в Мангистауской области цены на сжиженный газ повысились с 60 до 120 тенге за литр. Жители Жанаозена и Актау вышли на митинг с требованием снизить цены. В итоге правительственная комиссия встретилась с активистами и объявила, что цены на газ будут снижены до 50 тенге.