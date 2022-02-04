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15:20 04.02.2022

Задержан заместитель акима Мангистауской области

Заместитель акима Мангистауской области Фото: gov.kz
В Мангистауской области задержали заместителя акима Галымжана Ниязова, передает Zakon.kz.

Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Ниязов арестован на два месяца. Расследование продолжается.

Галымжан Ниязов курировал поставки сжиженного нефтяного газа.

1 января в Мангистауской области цены на сжиженный газ повысились с 60 до 120 тенге за литр. Жители Жанаозена и Актау вышли на митинг с требованием снизить цены. В итоге правительственная комиссия встретилась с активистами и объявила, что цены на газ будут снижены до 50 тенге.

Айтурган Азимжанова
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