«Спутник V» получил постоянную регистрацию

«Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована не на предварительных условиях», — рассказал он журналистам РИА Новости.

«Гам-КОВИД-Вак» — первая в мире зарегистрированная комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Была разработана Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. В ее основе — аденовирусный вектор со встроенным фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, который безопасен для человека, при этом формирует устойчивый иммунный ответ.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводят с разницей в три недели. В дальнейшем предусмотрена ревакцинация облегченной версией «Спутник Лайт». Также в линейке представлена вакцина для подростков «Спутник М».

Этот препарат одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

В Казахстане массовая вакцинация от коронавируса началась 1 февраля 2021 года купленной у России вакциной «Спутник V».

В стране на данный момент доступны следующие вакцины:

- российский препарат «Спутник V» казахстанского производства;

- российский препарат «Спутник Лайт» (для ревакцинации);

- казахстанская вакцина QazCovid-In (торговое название QazVac);

- китайская вакцина Hayat-Vax от Sinopharm;

-китайская вакцина CoronaVaс от компании Sinovac;

- американская вакцина Pfizer.