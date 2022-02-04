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15:22 04.02.2022

«Спутник V» получил постоянную регистрацию

препарат Спутник-V Фото: sputnikvaccine.com
Препарат «Спутник V» с регистрационным наименование «Гам-КОВИД-Вак» полностью прошел все этапы исследований, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает Zakon.kz.

«Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована не на предварительных условиях», — рассказал он журналистам РИА Новости.

«Гам-КОВИД-Вак» — первая в мире зарегистрированная комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Была разработана Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. В ее основе — аденовирусный вектор со встроенным фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, который безопасен для человека, при этом формирует устойчивый иммунный ответ.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводят с разницей в три недели. В дальнейшем предусмотрена ревакцинация облегченной версией «Спутник Лайт». Также в линейке представлена вакцина для подростков «Спутник М».

Этот препарат одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

В Казахстане массовая вакцинация от коронавируса началась 1 февраля 2021 года купленной у России вакциной «Спутник V».

В стране на данный момент доступны следующие вакцины:

- российский препарат «Спутник V» казахстанского производства;

- российский препарат «Спутник Лайт» (для ревакцинации);

- казахстанская вакцина QazCovid-In (торговое название QazVac);

- китайская вакцина Hayat-Vax от Sinopharm;

-китайская вакцина CoronaVaс от компании Sinovac;

- американская вакцина Pfizer.

Оксана Житникова
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