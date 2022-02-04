«Спутник V» получил постоянную регистрацию
«Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована не на предварительных условиях», — рассказал он журналистам РИА Новости.
«Гам-КОВИД-Вак» — первая в мире зарегистрированная комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Была разработана Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. В ее основе — аденовирусный вектор со встроенным фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, который безопасен для человека, при этом формирует устойчивый иммунный ответ.
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводят с разницей в три недели. В дальнейшем предусмотрена ревакцинация облегченной версией «Спутник Лайт». Также в линейке представлена вакцина для подростков «Спутник М».
Этот препарат одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.
В Казахстане массовая вакцинация от коронавируса началась 1 февраля 2021 года купленной у России вакциной «Спутник V».
В стране на данный момент доступны следующие вакцины:
- российский препарат «Спутник V» казахстанского производства;
- российский препарат «Спутник Лайт» (для ревакцинации);
- казахстанская вакцина QazCovid-In (торговое название QazVac);
- китайская вакцина Hayat-Vax от Sinopharm;
-китайская вакцина CoronaVaс от компании Sinovac;
- американская вакцина Pfizer.