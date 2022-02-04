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Законодательство РК
16:30 04.02.2022

Кайрат Дальбеков возглавил полицию Шымкента

полиция Фото: пресс-служба МВД РК
По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Шымкента назначен Кайрат Дальбеков, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции города, личному составу Департамента полиции нового главу представил Ерлан Тургумбаев.

Кайрат Султанбайулы Дальбеков родился в 1963 году в Южно-Казахстанской области. В органах внутренних дел работает с 1989 года.

Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

С 2018 года возглавлял Департамент полиции Туркестанской области.

Анастасия Московчук
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