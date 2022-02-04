Кайрат Дальбеков возглавил полицию Шымкента

По данным полиции города, личному составу Департамента полиции нового главу представил Ерлан Тургумбаев.

Кайрат Султанбайулы Дальбеков родился в 1963 году в Южно-Казахстанской области. В органах внутренних дел работает с 1989 года.

Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

С 2018 года возглавлял Департамент полиции Туркестанской области.