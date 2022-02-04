Налог на майнинг в Казахстане планируют увеличить

Выступая на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Минюсте, Султангазиев сообщил, что согласно инициированному депутатами законопроекту «О цифровых активах в РК» и сопутствующим ему поправкам, устанавливаются конкретные налоговые агенты по уплате налога на майнинг – это будут дата-центры.

Мы потому и ограничиваем майнинговую деятельность, так как на сегодня она ничем не ограничена и носит уведомительный характер. То есть какой уполномоченный орган заявил о том, что управляет майнингом, тот и занимается этим. А фактически выявить его сложно – только за счет затрат электроэнергии, путем последующего анализа. Сейчас же вся остальная деятельность будет незаконна, кроме этих дата-центров. Первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев

Он добавил, что в части налогов будет комбинированная ставка, комбинированный налог. При этом его размер будет увеличен.

Это увеличение самой ставки – сейчас один тенге на киловатт, а мы предполагаем увеличить до пяти тенге на киловатт. Кроме того, ввести на цифровой майнинг отдельный вид налогообложения – это оборудование для цифрового майнинга – 10 МРП ежемесячно, видеокарта – 1 МРП и другое оборудование по списку тоже 10 МРП в месяц. Отчетность будет ежеквартальной, уплата тоже будет ежеквартальной. Марат Султангазиев

По его словам, если у майнинговой фирмы не будет затрат электроэнергии, но при этом установлено майнинговое оборудование, то у нее все равно будет идти налог. Такая же схема применяется и по казино.

Есть такая форма, когда за каждый карточный стол казино платит независимо от осуществления деятельности. Более того, мы еще предложение в Минэкономики направили: само по себе оборудование сейчас использует метод зачета и при ввозе не уплачивается НДС – мы предлагаем именно майнинговое оборудование исключить из данного списка. Первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев