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Законодательство РК
20:42 03.02.2022

Багдат Мусин призвал казахстанцев сообщать о «серых майнерах»

Багдат Мусин призвал казахстанцев сообщать Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин обратился к казахстанцам с просьбой сообщать о случаях незаконного майнинга, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он написал, что в последнее время часто обсуждается вопрос майнинга в СМИ и социальных сетях.

Серые майнеры сильно вредят нашей энергосистеме. Сейчас энергозатраты незаконного майнинга по оценкам превышают 1 гигаватт (ГВт). Если на пальцах объяснить, то мощность компьютера со всей периферией редко превышает 1000 Вт. Так вот этому компьютеру необходимо больше 100 лет работы под полной загрузкой, чтобы потребить мощность в 1 ГВт.Глава МЦРИАП РК Багдат Мусин

Имея уже практически сформированный «серый» рынок сложно понимать и прогнозировать нагрузку на энергосистему. Багдат Мусин подчеркнул, что государство должно получать налог с этого вида деятельности. «Серый майнинг» — это экономическое преступление. А за преступления необходимо нести ответственность.

Багдат Мусин просит казахстанцев, располагающих информацией о локации «серых» майнеров, сообщать (можно анонимно) на эти электронные адреса:

b.galimzhan@mdai.gov.kz

e.smailov@mdai.gov.kz

a.ibraev@mdai.gov.kz

В указанные локации будут выезжать специалисты для осуществления проверок и принятию решений. Также, коллеги смогут проконсультировать тех, кто не знает, как из «серого» майнера стать «белым» и работать, не нарушая закон.

Константин Вноровский
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