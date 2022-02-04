Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», на севере и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере области и в горных районах 15-20, днем порывы 23 м/с.

На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с.

В Кызылорде временами возможен туман. Днем ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области прогнозируют туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром туман.

На юго-западе и в центре Актюбинской области низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе и в центре области порывы 15-20 м/с.

Кроме того, в Алматинской области возможен туман. 6 февраля – гололед.

В Талдыкоргане ночью и утром метеорологи прогнозируют туман.

На западе и в центре Мангистауской области возможен гололед. На севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 17-22 м/с.

В Актау прогнозируют ветер северо-западный, днем порывы 17-22 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области, а также в Атырау ожидается туман.