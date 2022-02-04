Российским господрядчикам дали господдержку, казахстанские — ждут

«Дорожную карту» по изменению правового регулирования для поддержки отрасли транспортного строительства утвердили в соседней России после жалоб Владимиру Путину подрядчиков. Автодорожные компании заявляли об убытках и росте долгов, что создает «неприемлемые риски» как для национальной экономики, так и для социальной сферы и безопасности страны.

Из основного, в рамках документа предусматривается ценовое регулирование госконтрактов из-за роста цен на строительные материалы и премирование за досрочный ввод объектов.

Стоит отметить, тарифы по строительству одного километра автодорожного полотна в соседнем государстве, если сравнивать с ближайшими зарубежными странами, не самые низкие. В РФ его размер составляет $2,09 млн, в Кыргызстане – $2,4 млн, в Беларуси – $2,9 млн, в Украине – $6,1 млн. Чего не скажешь о Казахстане, где он утвержден на уровне $1.1 млн. Уложиться в норматив казахстанским автодорожным компаниям и не уйти в минус, проблематично.

Фото: пресс-служба ААК/Максим Морозов

Автодорожные компании не могут завершить строительство объектов, зачастую уходят в убытки и пребывают на грани банкротства.

К шаткому финансовому положению бизнес подводит занижение стоимости проектов на этапе госэкспертизы, дефицит и удорожание стройматериалов. К слову, о последнем. С 2020 года по 2021 год цена на арматуру (А3 д.14-32) увеличилась с 294 643 тенге до 400 000 тенге за тонну (рост на 35,7%), на цемент с 23 500 тенге до 25 900 тенге за тонну (рост на 10,2%), на бетон с 15 261 тенге до 15 997 тенге за тонну рост на 4,8%). Битум, взлетел по стоимости с 86 000 тенге за тонну до 140 000 тенге.

Дорожно-строительная техника также головная боль для господрядчиков. Ее большая часть приобретается в Китае. Однако о качестве говорить не приходится. Импорт выходит из строя уже через пять, а то и три года.

В Ассоциации автодорожников Казахстана просят правительство принять меры, чтобы решить накопившиеся проблемы. Одним из выходов может стать внедрение механизма компенсации затрат подрядчикам. В частности, имеется необходимость в предоставлении возможности упрощенной корректировки действующей и разрабатываемой в дальнейшем проектно-сметной документации с учетом коэффициента роста цен на строительные материалы и услуги.

Если строительная компания дополнительные ресурсы привлекла и построила дорогу, то разницу, которая была в смете и фактический объем работ государство должно восполнить. Это международная практика. Нас успокаивают тем, что удорожание компенсируют за последний период работы. Не смотря на то, что проект начался в 2019-2020 годах, берутся расценки 2022 года, оплачивают только за последний период работы, а предыдущие затраты повисают в воздухе, - сетует президент Ассоциации автодорожников Казахстана Баглан Баймагамбетов.

Госэкспертиза проектов также действует не в пользу автодорожников. ПСД зачастую урезается, а расценки заменяются на более дешевые, не соответствующие принятым техническим решениям.

Над проектировщиками у нас давлеет экспертиза. Если проектировщик делает детальный проект с учетом всех работ, включая мелкие, то экспертиза в целях экономии срезает все эти виды работ. Если проектировщик получает два предупреждения, он теряет лицензию, поэтому он вынужден плясать перед экспертизой и делать не то, что требуется, а то что ему указывают. Отсюда у нас идут дефекты дорожной отрасли. То есть дополнительные виды работ не учитываются, бюджет срезают, и подрядчик вынужден делать то, что не запроектировано за собственный счет. Баглан Баймагамбетов

Имеются и факты необоснованного занижения коэффициента удорожания объекта. Усугубляет ситуацию отсутствие своевременного финансирования подрядчиков, что неизбежно приводит к фактическому росту стоимости проекта.

Цены меняются, а нормативы все остались с 2017 года. За это время инфляция идет, ежедневно. Расценки у нас сегодня отстают от потребности, которая нужна для строительства автодорог, - добавляет глава Ассоциации.

Представители автодорожного бизнеса не раз обращались к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в профильное министерство индустрии и инфраструктурного развития, Агентство по защите и развитию конкуренции РК, НПП «Атамекен».

Однако изменений в сфере регулирования отрасли пока не наблюдается. В стране по программе «Нурлы жол» запланирована реконструкция 90 тыс. километров дорог местного значения, 25 тыс. километров – республиканского. Но если сдвигов в сторону решения наболевших вопросов отрасли в преддверии строительного сезона не будет, то поручение президента РК находится под угрозой срыва.