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Президент поручил пересмотреть подход к господдержке бизнеса в Казахстане

Токаев поручил пересмотреть подход к господдержке бизнеса в Казахстане Фото: akorda.kz
На встрече с представителями казахстанского бизнеса президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подход к механизмам государственной поддержки предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент обратил внимание, что в некоторых случаях бизнес специально создают ради получения господдержки, а не собственно для предпринимательской деятельности. В результате экономическая отдача от господдержки несоразмерна объему затраченных бюджетных средств.

"За 2015-2021 годы объем государственной поддержки бизнеса (7 трлн тенге) превысил сумму налоговых поступлений от поддержанных компаний (4,5 трлн тенге) в полтора раза. И подобная практика повторяется из года в год. Предыдущие попытки изменить подходы к стимулированию бизнеса не увенчались успехом. Поэтому поручаю правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки". Касым-Жомарт Токаев

Президент указал, что нужно проработать вопрос о создании открытого единого реестра получателей мер поддержки. В нем будут собирать сведения в единой информационной системе, что позволит исключить чрезмерную концентрацию ресурсов среди небольшого числа предприятий.


"При этом оценивать эффективность мер поддержки нужно исходя из увеличения уплаченных налогов, создания новых качественных рабочих мест и повышения внутристрановой ценности продукции, развития экспортного потенциала. Чтобы автоматизировать предоставление государственной поддержки и обеспечить достоверность оценки ее эффективности, правительству необходимо активно внедрять цифровые технологии, автоматизировать процессы принятия решений", – распорядился Касым-Жомарт Токаев.

Ранее на встрече с предпринимателями глава государства раскритиковал крупные компании за показуху и опору на импорт.

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