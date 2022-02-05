Потребление клетчатки может снизить риск развития ряда заболеваний - врачи

Как пишет rg.ru, добавление клетчатки в выпечку, молочные продукты и супы покрывает суточную норму этого вещества. Отмечается, что большинство участников исследования недополучают нужного количества клетчатки в сути. Также они ведут малоподвижный образ жизни, что в совокупности ведет к проблемам со здоровьем.

- Большинство людей понимает, что потребление клетчатки позволяет поддерживать нормальное функционирование кишечника, но при этом мало кто знает, что получение суточной нормы этого вещества чрезвычайно полезно для здоровья в целом, в том числе для сердечно-сосудистой и иммунной систем, кожи, мозга и кишечника, - объясняет один из авторов исследования руководитель отдела питания компании Tate & Lyle, доктор Кавита Карник.

Эксперты рекомендуют менять свое питание. В частности - заменить обычный белый хлеб на хлеб, обогащенный клетчаткой.

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