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00:51 05.02.2022

Потребление клетчатки может снизить риск развития ряда заболеваний - врачи

питание Фото: pixabay
Британские нутрициологи провели исследование, которое показало, что регулярное потребление клетчатки поможет снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака прямой кишки и молочной железы, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, добавление клетчатки в выпечку, молочные продукты и супы покрывает суточную норму этого вещества. Отмечается, что большинство участников исследования недополучают нужного количества клетчатки в сути. Также они ведут малоподвижный образ жизни, что в совокупности ведет к проблемам со здоровьем.

- Большинство людей понимает, что потребление клетчатки позволяет поддерживать нормальное функционирование кишечника, но при этом мало кто знает, что получение суточной нормы этого вещества чрезвычайно полезно для здоровья в целом, в том числе для сердечно-сосудистой и иммунной систем, кожи, мозга и кишечника, - объясняет один из авторов исследования руководитель отдела питания компании Tate & Lyle, доктор Кавита Карник.

Эксперты рекомендуют менять свое питание. В частности - заменить обычный белый хлеб на хлеб, обогащенный клетчаткой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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