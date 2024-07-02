Какие привычки помогают снизить риск развития диабета

Эксперт по сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям Университета Глазго (Великобритания) Навид Саттар заявил о том, что отказ от сладких напитков, потребление овощей и комбинирование фруктов с клетчаткой снижает риск развития сахарного диабета второго типа, сообщает Zakon.kz.

Эксперт в интервью изданию Daily Mail рассказал, что употребление пирожных, шоколада и чипсов между приемами пищи может увеличить количество калорий, сахара и жиров в ежедневном рационе. Постоянное переедание выступает весомым фактором риска развития диабета, при этом речь идет не только про излишек сладких продуктов. При покупке различных закусок и кондитерских изделий в больших упаковках вероятность съесть слишком много значительно повышается.

Врач советует отказаться от сладкой газировки, кофе, чая и других напитков. Такие "жидкие" калории незаметны, однако они могут внести определенный вклад в увеличение веса и, следовательно, провоцировать развитие диабета.

По словам Саттара, постоянное желание перекусить можно устранить, если потреблять достаточно овощей. Саттар уточнил, что за ужином порция овощей должна составлять половину общего объема тарелки. При этом увеличивать их количество в рационе нужно постепенно.

Кроме того он отметил, что защититься от диабета также позволяет увеличение доли клетчатки (полезных пищевых волокон, сложных углеводов) в рационе. Термин "клетчатка" относится ко всем частям растительной пищи, которые не могут перевариваться и усваиваться организмом. Этот углевод не распадается на глюкозу и не повышает уровень сахара в крови. Клетчатка содержится в овощах, фруктах, орехах, ягодах и крупах. По мнению доктора, наиболее вкусным и полезным выступает сочетание несладких каш (например, овсянки) с фруктами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые из США выяснили, что соединение, содержащееся в оливках, помогает в лечении диабета и ожирения.