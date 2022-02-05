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01:17 05.02.2022

Бублик обыграл вторую ракетку турнира в Монпелье

теннис Фото: ktf.kz
Казахстанец в 1/4 финала турнира во Франции победил испанца Роберто Баутисто-Агута, занимающего 19-ю строчку рейтинга ATP, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ФТК, за два часа с небольшим Александр Бублик выполнил 26 эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а соперник трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Итог встречи - 6:4, 2:6, 7:6(4).

Ранее счет в личных встречах был 1:1.В полуфинале соревнований Open Sud de France наш теннисист сыграет с сербом Филипом Крайиновичем.

Елена Беляева
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