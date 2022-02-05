Бублик обыграл вторую ракетку турнира в Монпелье

Как сообщает пресс-служба ФТК, за два часа с небольшим Александр Бублик выполнил 26 эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а соперник трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Итог встречи - 6:4, 2:6, 7:6(4).

Ранее счет в личных встречах был 1:1.В полуфинале соревнований Open Sud de France наш теннисист сыграет с сербом Филипом Крайиновичем.