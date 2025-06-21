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Спорт

Бублик вышел в финал турнира в Галле после победы над Хачановым

Александр Бублик, Галла, финал, победа , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 23:39 Фото: КФТ РК
Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 45-ю строчку в мировом рейтинге, 21 июня пробился в финал турнира ATP-500 в немецком Галле, сообщает Zakon.kz.

В полуфинальном поединке он одержал волевую победу над 22-й ракеткой мира Кареном Хачановым из России.

Матч завершился в трех сетах со счетом 4:6, 7:6, 6:4 в пользу Бублика, которому удалось переломить ход встречи после проигранного первого сета.

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, общий призовой фонд турнира составляет 2 522 220 евро. Напомним, что действующий чемпион Янник Синнер в этом году уступил Бублику во втором круге, что стало одной из главных сенсаций турнира.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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