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01:34 05.02.2022

Небольшой самолет с туристами разбился в Перу

фигурный узор Фото: pixabay
Самолет летел над геоглифами на плато Наска, погибли семь человек, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, на борту самолета находились пять туристов и два пилота. По предварительной информации, пассажиры были из США, Чили и Нидерландов.

Причины происшествия пока не установлены.

Полеты над геоглифами на плато Наска пользуются популярностью у туристов, приезжающих в Перу. В 1994 году геоглифы были объявлены объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Геоглиф — нанесенный на землю геометрический или фигурный узор, как правило, длиной свыше 4 м. Многие геоглифы настолько велики, что их можно рассмотреть только с воздуха.

Елена Беляева
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