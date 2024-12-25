Хотел приехать сюрпризом: пассажир разбившегося в Актау самолета хотел удивить семью

Племянник пассажира, выжившего при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау, рассказал, что его родственник летел в Грозный, чтобы сделать сюрприз своей семье, сообщает Zakon.kz.

По данным "Известий", состояние этого выжившего оценивается как стабильное, нетяжелое.

"Один он летел, он домой летел. Он туда (в Азербайджан. – Ред.) по работе ездил. Возвращался с работы домой, в командировке был. Никто не знал (что он возвращается домой), кроме меня и моего старшего брата. (…) Хотел приехать сюрпризом, но неудачный сюрприз получился", – рассказал Билал.

Как уточняется, пострадавший вышел на связь с племянниками через сотрудников МЧС и представителей Чеченской Республики, работающих на месте с пострадавшими.

"Семья отреагировала со слезами, но мы уже рады, что он жив. Не находили слов. Как и все люди, мы стояли, ждали информации", – поделился молодой человек.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.