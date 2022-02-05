06:41 05.02.2022
Цукерберг выпал из топ-10 богатейших людей по версии Forbes
Фото: Facebook/Mark Zuckerberg
Марк Цукерберг, основатель компании Meta, бывшей Facebook, выбыл из десятки самых богатых людей планеты по версии Forbes. Теперь он занимает 12-е место в рейтинге миллиардеров, сообщает Zakon.kz.
Недавно акции его компании обвалились на 26%, что стало худшим показателем компании с момента выхода на биржу в 2012 году.
Компания показала сокращение чистой прибыли и потеряла часть пользователей. Инвесторов также обеспокоил прогнозируемый рост расходов, связанных с развитием концепции метавселенной компании.
По подсчетам Forbes, из-за обвала акций Марк Цукерберг за сутки потерял $27,7 млрд. В результате обвала акций капитализация Meta сократилась на $230 млрд. Это падение стало крупнейшим за историю среди американских компаний, чьи ценные бумаги находятся на бирже.
Марк Цукерберг входил в десятку богатейших людей Forbes с 2015 года.