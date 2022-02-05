Цукерберг выпал из топ-10 богатейших людей по версии Forbes

Недавно акции его компании обвалились на 26%, что стало худшим показателем компании с момента выхода на биржу в 2012 году.

Компания показала сокращение чистой прибыли и потеряла часть пользователей. Инвесторов также обеспокоил прогнозируемый рост расходов, связанных с развитием концепции метавселенной компании.

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По подсчетам Forbes, из-за обвала акций Марк Цукерберг за сутки потерял $27,7 млрд. В результате обвала акций капитализация Meta сократилась на $230 млрд. Это падение стало крупнейшим за историю среди американских компаний, чьи ценные бумаги находятся на бирже.

Марк Цукерберг входил в десятку богатейших людей Forbes с 2015 года.