В финале Евро-2022 по футзалу сыграют Россия и Португалия

В первом противостоянии, где встречались сборные России и Украины, победа осталась за россиянами - 3:2, которые повели во встрече с самого начала. На 2-й минуте с передачи Сергея Абрамова отличился Антон Соколов. К исходу первого тайма преимущество удвоил Андрей Афанасьев. Немного спустя украинец Евгений Серый сумел сократить отставание - 2:1.

Во втором тайме, Россия усилиями Артёма Ниязова забила третий гол. К концу матча Даниил Абакшин снова довел разницу до одного мяча, но на большее не хватило времени.

Теперь, в финале 6 февраля, команда России сыграет с действующими чемпионами Европы и мира - Португалией. В свою очередь, португальцы обыграли испанскую дружину с таким же счетом, как в первом полуфинале - 3:2. В составе победителей голы забили Бруну Коэлью и Зики Те (дубль).

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