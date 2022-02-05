09:49 05.02.2022
Инфекционист назвала особенности постковидного синдрома после «Омикрона»
Фото: pixabay
Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала особенности постковидного синдрома у переболевших «омикрон-штаммом», передает Zakon.kz.
В беседе с ТАСС специалист отметила, что постковидный синдром после перенесенного «Омикрона» имеет меньше проявлений, чем после заболевания, вызванного «дельта-штаммом».
Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова
При этом Руженцова заявила, что это может быть напрямую связано с наличием иммунитета у многих заразившихся новым вариантом коронавирусной инфекции, более молодым возрастом заболевших, а также быстрым стартом активной терапии в связи с ярко выраженными симптомами инфекции.
Врач также отметила, что у ранее привитых пациентов после «Омикрона» какие-либо последствия встречаются гораздо реже.
Психиатр назвал основные проявления постковидного синдрома
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