Инфекционист назвала особенности постковидного синдрома после «Омикрона»

В беседе с ТАСС специалист отметила, что постковидный синдром после перенесенного «Омикрона» имеет меньше проявлений, чем после заболевания, вызванного «дельта-штаммом».

Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения. Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова

При этом Руженцова заявила, что это может быть напрямую связано с наличием иммунитета у многих заразившихся новым вариантом коронавирусной инфекции, более молодым возрастом заболевших, а также быстрым стартом активной терапии в связи с ярко выраженными симптомами инфекции.

Врач также отметила, что у ранее привитых пациентов после «Омикрона» какие-либо последствия встречаются гораздо реже.