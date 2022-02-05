В Семее пытались похитить школьницу

Появилась информация, что в вечернее время неизвестный мужчина на остановке пытался похитить школьницу. По словам очевидцев, на помощь девочке подбежал молодой парень, тогда мужчина скрылся на подошедшем к остановке маршрутном автобусе.

В полиции отметили, что по данному инциденту идет разбирательство, выясняются обстоятельства происшествия.