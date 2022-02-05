10:44 05.02.2022
В Семее пытались похитить школьницу
Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали появившуюся информацию о том, что в Семее пытались похитить ребенка, передает Zakon.kz.
Появилась информация, что в вечернее время неизвестный мужчина на остановке пытался похитить школьницу. По словам очевидцев, на помощь девочке подбежал молодой парень, тогда мужчина скрылся на подошедшем к остановке маршрутном автобусе.
В полиции отметили, что по данному инциденту идет разбирательство, выясняются обстоятельства происшествия.
2 февраля 2022 года данный факт зарегистрирован в Центральном отделе полиции. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, а также всех обстоятельств дела.Пресс-служба ДП ВКО