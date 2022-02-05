Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:44 05.02.2022

В Семее пытались похитить школьницу

сотрудник полиции Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали появившуюся информацию о том, что в Семее пытались похитить ребенка, передает Zakon.kz.

Появилась информация, что в вечернее время неизвестный мужчина на остановке пытался похитить школьницу. По словам очевидцев, на помощь девочке подбежал молодой парень, тогда мужчина скрылся на подошедшем к остановке маршрутном автобусе.

В полиции отметили, что по данному инциденту идет разбирательство, выясняются обстоятельства происшествия.

2 февраля 2022 года данный факт зарегистрирован в Центральном отделе полиции. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, а также всех обстоятельств дела.Пресс-служба ДП ВКО
Оксана Житникова
Семей
Сбер Банк запустил онлайн-кредитование на покупку автомобилей у физлиц
04.02.2022
МВД: После январских событий развернулась информационная война
04.02.2022
Месяц с начала январской трагедии: как выглядит Алматы сегодня
04.02.2022
Эксперты рассказали, каким может быть парламент в Новом Казахстане
04.02.2022
Cборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
04.02.2022
Главная Топ LIVE Все