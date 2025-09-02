#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Алматинской области задержали двух женщин, которые похитили и пытали девушку-подростка

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 22:55 Фото: pexels
В Казнете распространилась информация о том, что в Алматинской области две женщины похитили и пытали девушку-подростка, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что женщины били девочку, прижигали сигаретами, топили в реке, совершали насильственные действия сексуального характера. Все это они снимали на видео и требовали три миллиона тенге взамен на нераспространение этих видеоматериалов.

Как сообщили 2 сентября Zakon.kz в Департаменте полиции региона, полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

"Обе подозреваемые женщины задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Виновные будут привлечены к строгой ответственности в  соответствии с действующим законодательством", – рассказали в полиции.

Вместе с тем доводы о якобы утечке личных данных участников уголовного процесса проверяются, подчеркнули в ведомстве.   

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Абай рассмотрели уголовное дело в отношении студента юридического факультета, 2004 года рождения, по факту изнасилования, а также насильственных действий сексуального характера в отношении детей. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
