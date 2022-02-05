12:11 05.02.2022
Умер известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов
Фото: egemen.kz
На 98-м году жизни скончался известный советский и казахстанский писатель и переводчик Абдижамил Нурпеисов, внесший большой вклад в казахскую литературу, передает Zakon.kz.
Данную информацию подтвердили в Союзе писателей РК.
В 95-летие писатель был награжден президентом особым знаком отличия.
Абдижамил Каримович Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в Кызылординской области в селе Ушкон поселка Куланды Аральского района. Участник Великой Отечественной войны.
Наиболее известное произведение Нурпеисова – трилогия «Кровь и пот» – переведено на 30 иностранных языков и заслужило признание зарубежных литературных критиков.