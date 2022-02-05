Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:11 05.02.2022

Умер известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов

казахстанский писатель Фото: egemen.kz
На 98-м году жизни скончался известный советский и казахстанский писатель и переводчик Абдижамил Нурпеисов, внесший большой вклад в казахскую литературу, передает Zakon.kz.

Данную информацию подтвердили в Союзе писателей РК.

В 95-летие писатель был награжден президентом особым знаком отличия.

Абдижамил Каримович Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в Кызылординской области в селе Ушкон поселка Куланды Аральского района. Участник Великой Отечественной войны.

Наиболее известное произведение Нурпеисова – трилогия «Кровь и пот» – переведено на 30 иностранных языков и заслужило признание зарубежных литературных критиков.

Оксана Житникова
Казахстан
МВД: После январских событий развернулась информационная война
04.02.2022
Месяц с начала январской трагедии: как выглядит Алматы сегодня
04.02.2022
Cборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
04.02.2022
Получить казахстанский паспорт за границей стало намного дороже
04.02.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: 31 января — 4 февраля
04.02.2022
Главная Топ LIVE Все