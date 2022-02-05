Умер известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов

Данную информацию подтвердили в Союзе писателей РК.

В 95-летие писатель был награжден президентом особым знаком отличия.

Абдижамил Каримович Нурпеисов родился 22 октября 1924 года в Кызылординской области в селе Ушкон поселка Куланды Аральского района. Участник Великой Отечественной войны.

Наиболее известное произведение Нурпеисова – трилогия «Кровь и пот» – переведено на 30 иностранных языков и заслужило признание зарубежных литературных критиков.