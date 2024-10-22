Абдижамил Нурпеисов: как творчество казахского писателя формировало новое сознание

По словам Ботагоз Сарбасовой, представителя исторического музея в городе Аральске, открытого к 90-летию писателя, живя в маленьком ауле в то время, было тяжело получить хорошее образование. Поэтому школьные годы Абдижамила были сложными и с постоянными перерывами, поскольку если заболевал учитель, все занятия отменяли.





Однако будущий писатель с детства любил книги и несмотря на отмену занятий самостоятельно читал много произведений до тех пор, пока глаза не начинали уставать. Даже если дома не было электричества, он продолжал читать при свете лампы, рассказывает сотрудник музея.