Абдижамил Нурпеисов: как творчество казахского писателя формировало новое сознание
Фото: Zakon.kz
22 октября в Казахстане отмечают 100-летие со дня рождения известного казахского писателя и переводчика Абдижамила Нурпеисова. Его произведения глубоко отражают исторические события минувших дней. Zakon.kz расскажет о творчестве выдающейся личности и произведениях, которые покорили мир.
Начало пути
Абдижамил Нурпеисов родился 1924 году в селе Ушкон (ныне Куланды) в Аральском районе Кызылординской области. Его отец занимался охотой, рыболовством и был председателем сельсовета, а мама вела быт.
По словам Ботагоз Сарбасовой, представителя исторического музея в городе Аральске, открытого к 90-летию писателя, живя в маленьком ауле в то время, было тяжело получить хорошее образование. Поэтому школьные годы Абдижамила были сложными и с постоянными перерывами, поскольку если заболевал учитель, все занятия отменяли.
Однако будущий писатель с детства любил книги и несмотря на отмену занятий самостоятельно читал много произведений до тех пор, пока глаза не начинали уставать. Даже если дома не было электричества, он продолжал читать при свете лампы, рассказывает сотрудник музея.
С казахским писателем Зейнуллой Кабдуловым. Фото: предоставлено историческим музеем города Аральска
Ботагоз Сарбасова отмечает, что с 10-го класса Абдижамил Нурпеисов начал создавать прозаические произведения, и уже тогда проявлялся талант будущего писателя. По окончании 10-го класса в 1942 году его вместе с братьями сразу же отправили на фронт. Вернувшись после войны, он, никого не зная, поехал в Алматы, чтобы показать свое первое произведение о военных действиях в Курляндии, где он сам принимал участие.
"Когда он принес свой первый роман "Курляндия" в Союз писателей, Сабит Муканов отправил его к Габидену Мустафину. Тогда он спросил: "Балам, ты где живешь?" Он ответил: "Я на вокзале, пока." Тогда Габиден Мустафин пригласил его пожить у себя дома, накормил, а его супруга постелила белую простынь. Тогда молодой автор подумал, что впервые в жизни спит на такой белоснежной простыне". Ботагоз Сарбасова
По ее словам, роман "Курляндия" положил начало творческого пути Нурпеисова как писателя. В 1954 году он поступает в Литературный институт им. Горького в Москве, где переработанная версия романа стала его дипломной работой.
Фото: wikimedia
Трудовые годы
В 1960-1970-е годы вышла в свет историко-революционная трилогия "Кровь и пот".
В 1960-е годы Абдижамил Нурпеисов работал главным редактором общественно-литературного журнала "Жұлдыз", был депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Спустя 10 лет он написал несколько очерков: "Раздумья", "Всё в нём пело", "Край голубых гор", "Караваны памяти", "Судьба моя, боль моя – Арал мой".
Всю свою жизнь он уделял много внимания развитию отечественной литературы, изучая новые течения, активно участвовал в литературных мероприятиях и обсуждениях.
К своей писательской деятельности и произведениям он относился строго и требовательно, много раз переписывал и перечитывал романы, постоянно внося поправки. Вместе с тем многие годы он посвятил переводческой деятельности, поскольку свободно владел несколькими языками.
Фото: предоставлено историческим музеем города Аральска
Творческое наследие
Как рассказала Ботагоз Сарбасова, вторым ярким романом Нурпеисова стало историко-революционное произведение ("Қан мен тер" по каз.) "Кровь и пот", которое удостоено Государственной премии СССР. Это трилогия, в которую вошли части "Сумерки" (1961 год), "Мытарства" (1964 год) и "Крушение" (1970 год). Роман описывает революционное время и посвящен тяжелой судьбе аральских рыбаков.
"Роман "Кровь и пот" Нурпеисова обращается к совести человечества и ответственности за любые решения. В произведении показано, как людская глупость может сказаться на природе и привести к экологической катастрофе. При этом тщательно изображен быт казахов и жизнь рыбаков Приаралья. Это психологическое произведение, в котором тонко переданы события и трудности былого времени через главных героев. Читатели словно окунаются в те события и проникаются состраданием, а главное – понимают, какие ошибки нельзя совершать в будущем", – говорит Ботагоз Сарбасова.
Следующее яркое произведение Нурпеисова – роман-дилогия "Последний долг" – вышло в свет в 2000-е и было удостоено Шолоховской премии. В этой книге писатель повествует о трагических последствиях экологической катастрофы, вызванной пересыханием Аральского моря. В центре сюжета – судьбы людей, живущих в этих регионах, которые были вынуждены покинуть родной дом. Глубоко показана их борьба с природными условиями и внутренние переживания.
Фото: wikimedia/Tazhibaev Nurbek
Мировая личность
Абдижамил Нурпеисов – лауреат Государственной премии СССР. В Казахстане эту высокую награду получили только три писателя: Мухтар Ауэзов, Абдижамил Нурпеисов и Жубан Молдагалиев. А романы "Кровь и пот" и "Последний долг" были переведены на 30 языков мира.
"Сабит Муканов говорил: "Я ждал 20 лет в литературе такого человека, как Нурпеисов"", – вспоминает Сарбасова.
Фото: предоставлено историческим музеем города Аральска
Стоит отметить, что в 2014 году к 90-летию известного казахского писателя в Аральске открылся музей, где и сейчас хранятся произведения и личные вещи Абдижамила Нурпеисова. Тогда писатель присутствовал лично на торжественном открытии. А в 2015 году перед музеем был установлен памятник героям романа "Последний долг".
"В целом он всегда был очень трудолюбивым человеком и с трепетом относился к каждому слову, чтобы передать точный смысл. При этом тщательно подбирал переводчика для своих произведений с казахского на русский и другие языки, чтобы роман был максимально схож с оригиналом", – отмечает представитель музея.
Абдижамил Нурпеисов ушел из жизни на 97-м году жизни 5 февраля 2022 года. Его вклад в казахскую литературу и общественную жизнь действительно неоценим. Писатель навсегда останется в памяти казахстанцев, а его произведения не только внесли огромный вклад в развитие отечественной литературы, но и стали бессмертными, а значит, смогут вдохновить новое поколение писателей Казахстана.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript