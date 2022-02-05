13:00 05.02.2022
Шавкат Рахмонов прошел взвешивание перед боем с Карлстоном Харрисом
Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (14-0) прошел обязательную процедуру взвешивания перед третьим боем в UFC, сообщает Zakon.kz.
Перед боем с гайанцем Карлстоном Харрисом (17-4) казахстанец показал на весах 77,33 кг, передает Sports.kz.
Вес его соперника, Карлстона Харриса, составил 76,66 кг.
Бой Рахмонов — Харрис состоится 5 февраля в Лас-Вегасе (утро 6 февраля в Казахстане) в основном карде турнира UFC Fight Night 200.
В предыдущих двух поединках Рахмонов победил бразильцев Алекса Оливейру и Мишеля Празереса.
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