В Алматы проходит мирный митинг за выборность акимов

Люди собрались около 12:00 напротив Национальной академии наук – около памятника Шокану Уалиханову на улице Шевченко.

На митинг пришли около 150 человек, среди них много журналистов, освещающих данное событие.

Судя по плакатам в руках собравшихся и их выступлениям, основное требование митингующих – введение выборности акимов всех уровней и честное расследование январских событий.