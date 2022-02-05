13:57 05.02.2022
В Алматы проходит мирный митинг за выборность акимов
Фото: Facebook/Молодежная информационная служба Казахстана
Митинг за выборность акимов проходит в Алматы. Его проведение было санкционировано заранее, сообщает Zakon.kz.
Люди собрались около 12:00 напротив Национальной академии наук – около памятника Шокану Уалиханову на улице Шевченко.
На митинг пришли около 150 человек, среди них много журналистов, освещающих данное событие.
Судя по плакатам в руках собравшихся и их выступлениям, основное требование митингующих – введение выборности акимов всех уровней и честное расследование январских событий.