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13:57 05.02.2022

В Алматы проходит мирный митинг за выборность акимов

Выборность акимов Фото: Facebook/Молодежная информационная служба Казахстана
Митинг за выборность акимов проходит в Алматы. Его проведение было санкционировано заранее, сообщает Zakon.kz.

Люди собрались около 12:00 напротив Национальной академии наук – около памятника Шокану Уалиханову на улице Шевченко.

На митинг пришли около 150 человек, среди них много журналистов, освещающих данное событие.

Судя по плакатам в руках собравшихся и их выступлениям, основное требование митингующих – введение выборности акимов всех уровней и честное расследование январских событий.

Константин Вноровский
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