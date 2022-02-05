Назначен руководитель Антикоррупционной службы Кызылординской области

Руководитель аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков представил нового руководителя Департамента по Кызылординской области Рустама Акмырзаева.

Аким области Гульшара Абдыкаликова пожелала Рустаму Акмырзаеву успехов в работе и подчеркнула, что активно сотрудничает с органами по предупреждению коррупции.

Рустам Акмырзаев родился в 1978 году в Кызылординской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в органах налоговой полиции.

С 2001 по 2018 год работал на различных должностях в органах финансовой полиции и Антикоррупционной службы.

В частности, занимал должности заместителя руководителя департамента Антикоррупционной службы по Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областям.

С 2018 года по настоящее время работал руководителем департамента по Западно-Казахстанской области.