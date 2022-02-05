21:21 05.02.2022
Александр Бублик вышел в финал престижного турнира во Франции
Фото: ktf.kz
Лучший теннисист Казахстана вышел в финал престижного хардового турнира во французском Монпелье, сообщает Zakon.kz.
Своей блестящей игрой в полуфинале одиночного разряда казахстанская первая ракетка заставил признать поражение Филипа Крайиновича из Сербии. 13 эйсов и стабильная игра на задней линии помогли Александру отпраздновать успех. Матч продолжительностью чуть более часа закончился уверенной победой Бублика – 6:4, 6:2.
Теперь казахстанец в финале ждет победителя другого полуфинала между Александром Зверевым (Германия) и Микаэлем Имером (Швеция).
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