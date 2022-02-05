Александр Бублик вышел в финал престижного турнира во Франции

Своей блестящей игрой в полуфинале одиночного разряда казахстанская первая ракетка заставил признать поражение Филипа Крайиновича из Сербии. 13 эйсов и стабильная игра на задней линии помогли Александру отпраздновать успех. Матч продолжительностью чуть более часа закончился уверенной победой Бублика – 6:4, 6:2.

Теперь казахстанец в финале ждет победителя другого полуфинала между Александром Зверевым (Германия) и Микаэлем Имером (Швеция).

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