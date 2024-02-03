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Александр Бублик пробился в финал турнира АТР 250 в Монпелье

Александр Бублик пробился в финал турнира АТР 250 в Монпелье Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (27 АТР) вышел в финал турнира серии АТР 250 во французском Монпелье, сообщает Zakon.kz.

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Чемпион турнира Open Sud de France – Montpellier 2022 года в полуфинале в трех сетах одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (30 АТР) – со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

За 2 часа и 28 минут игрового времени Александр исполнил 14 подач навылет и три брейк-поинта из 9-ти.

В финале Бублик встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Борна Чорич (Хорватия).

Ранее сообщалось, что в Монпелье (Франция) проходит турнир ATP-250. В четвертьфинале одиночного разряда между собой встретились казахстанские теннисисты – первая и вторая ракетки страны, два Александра – Бублик и Шевченко. В битве двух Александров победу праздновал лидер мужской сборной Казахстана Бублик.

Диана Абдуллаева
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