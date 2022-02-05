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Законодательство РК
23:35 05.02.2022

Команда Казахстана по шорт-треку поднялась на строчку в итоговом протоколе в Пекине

спорт Фото: Пресс-служба НОК РК
Команда заняла пятое место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Китае, передает Zakon.kz.

Изначально команда Казахстана расположилась на шестом месте. Однако, как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, в финале А команда Канады нарушила правила соревнований и получила дисквалификацию, что повлияло на итоговое расположение команд. 

Таким образом, наша сборная поднялась на строчку вверх.

Отмечается, что впервые в рамках зимних Игр состоялся розыгрыш медалей в смешанной эстафете на дистанции 2000 м. Казахстанская команда вошла в число авторов написания олимпийской истории, став не только участником соревнований, но и показав при этом отличный результат.

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Елена Беляева
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