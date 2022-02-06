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01:57 06.02.2022

Сын королевы Великобритании даст показания по делу об изнасиловании в марте

Великобритания Фото: Instagram/hrhthedukeofyork
Герцог Йоркский Эндрю выступит перед судом в Лондоне 10 марта, передает Zakon.kz.

Сына Елизаветы II обвиняют в изнасиловании американки Вирджинии Джуфре.

Как пишет ТАСС, принц Эндрю даст представителям Джуфре показания под присягой. Процесс будет записываться на видео, которое будет использовано в ходе запланированного на конец года рассмотрения иска Джуфре в американском суде. Отмечается, что сроки дачи показаний самой истицей пока не согласованы.

Ожидается, что показания у принца будут брать в течение двух дней. Издание указывает, что обычно досудебные опросы такого рода длятся много часов. Представляющий Джуфре адвокат Дэвид Бойс также намерен взять показания у женщины, утверждающей, что она видела Джуфре вместе с принцем Эндрю в лондонском клубе и может опровергнуть его алиби. Опрошен будет и бывший помощник герцога Йоркского Роберт Эштон Олни.

Джуфре обвиняет герцога в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли. В середине января суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить иск, поданный ей против принца, а судья Люьис Каплан заявил, что его рассмотрение по существу может начаться в период с сентября по декабрь. Вскоре после этого по решению Елизаветы II принц Эндрю был лишен воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Он также потерял право использовать официальный титул Его Высочества, хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йорского.

Елена Беляева
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