Студента признали виновным в изнасиловании 10 женщин в Великобритании и Китае

5 марта лондонский суд признал китайского аспиранта виновным в подмешивании наркотиков и изнасиловании 10 женщин в Великобритании и Китае. Полиция считает, что число жертв может быть более 50, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 28-летнего Чжэньхао Цзоу признали виновным в нападениях между 2019 и 2023 годами после месячного судебного разбирательства в Королевском суде Внутреннего Лондона. Он был признан виновным по 11 пунктам обвинения в изнасиловании, причем два из преступлений касались одной жертвы.

После более чем 19 часов обсуждений присяжные пришли к выводу, что Цзоу изнасиловал трех женщин в Лондоне и семерых в Китае.

Полиции удалось опознать только двух жертв. После вынесения в ведомстве заявили, что жертвами Цзоу могли стать более 50 других женщин. Это обвинение делает его одним из самых страшных сексуальных преступников в истории Великобритании.

Используя скрытые или ручные камеры для записи нападений, Цзоу снял на видео девять из них и собирал трофейную коробку с вещами женщин.

Цзоу, студент-механик, который работал над докторской диссертацией в University College London, заявил, что сексуальные отношения были добровольными. Приговор ему вынесут 19 июня.

Ранее в Иране арестовали певицу за выступление перед мужчинами.