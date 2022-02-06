Рахмонов получит 40 миллионов тенге за победу на UFC Vegas 47

За 15 победу в октагоне счет казахстанского бойца пополнится 94 тысячами долларов США, это 40 641 840 тенге. Из этой сумму Шафкату полагается 20 тысяч за сам поединок, 20 тысяч за победу на Харрисом, и 50 тысяч — бонус за «Лучшее выступление на турнире UFC Vegas 47, и 4 тысячи — поощрительная выплата за неделю до боя.

Чувствую себя прекрасно, когда выигрываешь, всегда радостный. Это был опасный соперник, два боя досрочно выиграл. Я его бои смотрел и знал, что я намного его лучше, потому что, когда в зале работаю с топовыми бойцами, я себя уверенно чувствую. Мои наставники говорили мне, что я сильнее его. Я работал по плану Генри Хуфта и Баяна Маратовича Жангалова, это их результат сегодня. Шавкат Рахмонов

Шафкат Рахмонов установил рекорд среди действующих бойцов UFC, после победы над Харрисом увеличил свою серию побед до 15. И что примечательно, казахстанец все свои бои выиграл досрочно.

Что дальше? Я готов, без разницы топ-10, топ-15.Если даже не топ-15, то пускай дадут Мишеля Перейру. Недавно он одного из нашего зала, Sanford, выиграл. Я хочу с ним шоу показать, свой уровень показать. Наверное, летом проведу, пока точно не могу сказать. Домой поеду, пообщаюсь с моими тренерами, подумаем, вызов резко кидать не будем. Шавкат Рахмонов

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