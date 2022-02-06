Ученые заявили, что спутники Маска мешают изучать опасные астероиды

Об этом сообщается в исследовании научного журнала Astrophysical Journal Letters.

Исследователи проанализировали влияние спутников Starlink примерно на 300 тысячах изображений, сделанных астрономами в Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии. Так, с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года они отметили 35-кратное увеличение числа поврежденных изображений. В 2019 году было затронуто 0,5% сумеречных изображений, а сейчас эта цифра увеличилась до 20%.

По словам астронома из Вашингтонского университета Эрика Беллма, отраженные полосы солнечного света могут усложнить поиск потенциально опасных астероидов.

Исследователи обратили внимание, что больше всего спутники глобального интернета предпринимателя Илона Маска повлияли на съемки в сумерках: доля изображений с полосами, сделанных в это время, увеличилась с менее чем 0,5 процента до 18 процентов.

При этом ученые отметили, что компания попыталась решить данную проблему. В частности, установление специальных солнцезащитных козырьков позволило снизить яркость отражаемого света в 4,6 раза.

По данным исследователей, на околоземной орбите сейчас находится более 1,6 тысячи спутников Starlink. В общей сложности компания уже получила разрешение на эксплуатацию 12 тысяч объектов и подала заявки еще на 30 тысяч.