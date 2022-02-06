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19:06 06.02.2022

Крупный пожар разгорелся на рынке в Уральске

пожарный Фото: Zakon.kz
Огонь захватил бутики с продуктами и строительными материалами, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», пожар произошел 6 февраля в 12:45 по адресу: улица С. Датова, 41А.

Общая площадь пожара составила 145 кв. м. Сгорело пять бутиков, повреждена кровля еще семи бутиков. Предварительная причина – нарушение правил противопожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования. Пресс-служба ДЧС ЗКО

Пожар локализован в 13:30, полностью ликвидирован в 13:48. На месте работали 40 пожарных и восемь единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Елена Беляева
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