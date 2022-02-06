Скончалась легенда золотого века индийского кино

Как сообщает rg.ru, артистка скончалась в реанимации госпиталя в Мумбаи.

8 января певица была госпитализирована с положительным тестом на COVID-19 и пневмонией. Некоторое время лечение оказывало положительный эффект, но в субботу состояние Латы ухудшилось, и ее вновь подключили к аппарату ИВЛ.

Мангешкар родилась 23 сентября 1929 года в театральной семье, была старшим ребенком (ее сестры и брат также связаны с искусством). На сцене дебютировала в пять лет. Профессиональную карьеру начала в 1942-м.

Советские поклонники слышали Лату в картинах «Бродяга», «Месть и закон», «Ганг, твои воды замутились», «Меня зовут Джонни», «Затянувшаяся расплата», «Бобби», советско-индийских фильмах «Хождение за три моря» и «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» и других.