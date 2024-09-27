Легендарная актриса Мэгги Смит скончалась в возрасте 89 лет

Знаменитая британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет, сообщает Zakon.kz.

О ее кончине сообщили ее сыновья Крис Ларкин и Тоби Стивенс, передает The Guardian.

"Она была с друзьями и семьей в конце. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки", – приводит издание слова семьи актрисы.

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде, Англия. Она начала свою актерскую карьеру в театре в 1950-х годах, быстро завоевав признание благодаря своему таланту и харизме. Одной из первых крупных ролей в кино для Смит стала работа в фильме "Горбун" (1958), но настоящую славу ей принесла роль Джин Броди в фильме "Примите мисс Броди" (1969), за которую она получила премию "Оскар".

Она также прославилась благодаря своим ролям вдовствующей графини Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон" и профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о "Гарри Поттере".

Смит также известна своими выдающимися работами в театре, кино и на телевидении. Она дважды становилась обладательницей премии "Оскар", трижды получала "Золотой глобус" и пять раз выигрывала награду BAFTA. Помимо этого, она оставила яркий след в британском театре, выступая на сцене Королевского национального театра и других известных площадках.

Ее карьера охватывала более шести десятилетий, и она продолжала оставаться востребованной актрисой вплоть до последних лет своей жизни.

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