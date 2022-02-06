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22:44 06.02.2022

Ученые работают над программами распознавания подозрительной мимики на расстоянии

исследование Фото: pixabay
Разработчики нескольких стран выбрали три направления в области создания нового поколения детекторов лжи. Эксперты уже публикуют первые результаты, передает Zakon.kz.

Как сообщает BBC News, в университете имени Эразма Роттердамского (Нидерланды) Себастьян Шпеер и его коллеги используют магнитно-резонансный томограф. Эксперты вычисляют ложь по тому, как меняется при ответах на вопросы цвет сканов головного мозга.

Другая технология, созданная экспертами из штата Юта, основана на контроле за непроизвольными движениями глаз. Она называется EyeDetect. Принцип работы схож с классическим полиграфом. Испытуемому задают вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Результат бывает готов через пять минут и оказывается верным в 86-88% случаев.

Сообщается, что данный метод уже применяют около 600 клиентов в 50 странах, в том числе 65 американских и почти 100 иностранных правоохранительных ведомств.

Один из самых оригинальных способов определить лжеца пытаются создать специалисты Тель-Авивского университета. Они уверены, что на смену датчикам и электродам постепенно придут видеокамеры, и компьютерные программы будут распознавать подозрительную мимику на расстоянии даже без непосредственного контакта с человеком — через интернет.

Елена Беляева
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