В Украине планируют проверять футбольных судей на детекторе лжи

Знаменитый экс-футболист итальянского "Милана", ныне глава Ассоциации футбола Украины (УАФ) Андрей Шевченко хочет ввести в стране программу проверки рефери при помощи детектора лжи, сообщает Zakon.kz.

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По информации итальянского издания Corriere della Sera, глава украинского футбола планирует пойти на такой шаг с целью борьбы с коррупцией и договорными матчами в местном чемпионате. Андрей Шевченко хочет начать с главных лиц в судейском корпусе, которым придется пройти этот тест, чтобы иметь возможность затем выйти на поле.

Но есть люди, которые против такого решения. К примеру, тренер Владимир Шаран назвал эту идею Шевченко попыткой контроля судей. По его мнению, человеческий фактор всегда будет и всегда будут ошибки, но сейчас есть VAR (видеоконтроль).







Фото: Instagram/andriyshevchenko

Андрей Шевченко, который не имел конкурентов на этот вакантный пост, стал президентом УАФ в конце января 2024 года. Футбольные чиновники единогласно поддержали его назначение.

Шевченко является лучшим бомбардиром в истории сборной Украины. В его активе 48 мячей в 111 матчах. По завершении карьеры игрока он занялся тренерской работой.

На протяжении пяти лет был во главе сборной Украины (2016-2021), а затем встал у руля итальянской команды "Дженоа".