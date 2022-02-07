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01:34 07.02.2022

Руководителям госучреждений в Бельгии запретили звонить подчиненным в выходные

ноутбук Фото: pixabay
«Право на отключение» бельгийские служащие получили с 1 февраля 2022 года, передает Zakon.kz.

Как пишет euronews.com, в неурочное время теперь побеспокоить подчиненных начальники могут лишь в исключительных случаях.

Мы упустили возможность сделать это в начале цифровизации, мы к ней не адаптировались. Люди стали напряженно ждать звонка по мобильному телефону или сообщения по компьютеру, когда им полагается спать. Необходимо приспособить последние инновации к потребностям работников. Именно этого мы ожидаем от Европейского Союза. Представитель Европейской конфедерации профсоюзов Изабель Шоманн

Отмечается, что был проведен опрос европейских трудящихся, который показал, что переведенные во время пандемии на удаленку работают больше, чем их коллеги, приходящие на службу. Профсоюзы видят в этом несправедливость и жаждут изменений в трудовых отношениях в связи с появлением новых условий.

Елена Беляева
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