Сколько руководителей и исполнителей должно быть на госслужбе

Агентство по делам госслужбы утвердило Правила определения соотношения руководящего и исполнительского состава административных государственных служащих. Правила начнут действовать с 1 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно Правилам, государственные органы, за исключением Администрации Президента, Аппарата правительства, аппаратов палат Парламента, правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты, Министерства обороны, центральных государственных органов с общей штатной численностью административных государственных служащих менее 70 единиц, а также аппаратов акимов районов, районов в городах и городов областного значения, районных исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, районных исполнительных органов, исполнительных органов городов областного значения, подотчетных и подконтрольных областному исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета, аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, определяют соотношение руководящего и исполнительского состава административных государственных служащих в данных государственных органах.

Государственные органы по запросу уполномоченного органа по делам государственной службы и его территориальных подразделений не более одного раза в год предоставляют свои структуры и штатные расписания, а также должностные инструкции их служащих, для проведения мониторинга их соответствия настоящим Правилам, в том числе посредством единой автоматизированной базы данных (информационной системы) по персоналу государственной службы. По итогам мониторинга либо в ходе проверочных мероприятий в государственные органы могут вноситься предложения.

В Перечень руководящих должностей административных государственных для целей определения соотношения руководителей и исполнительского состава служащих вошли:

Корпус "А"

Категория 1.

Руководители аппаратов Управления делами Президента, Высшей аудиторской палаты, Агентства по делам государственной службы, Агентства по стратегическому планированию и реформам, Агентства по защите и развитию конкуренции.

Руководители аппаратов центральных исполнительных органов, руководитель Национального центра по правам человека.

Категория 2.

Председатели комитетов центральных исполнительных органов, заместители руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Корпус "Б"

Группа категорий В

Заместитель руководителя Аппарата Национального центра по правам человека

Руководитель структурного подразделения

Заместитель руководителя структурного подразделения

Заведующий сектором Судебной администрации Республики Казахстан

Руководитель управления (службы) Агентства по делам государственной службы, Агентства по защите и развитию конкуренции, Агентства по стратегическому планированию и реформам

Заведующий сектором

Группа категорий С

Заместитель председателя Комитета центрального исполнительного органа

Директор департамента

Поверенный в делах

Заместитель постоянного представителя при международной организации

Генеральный консул

Советник-посланник загранучреждения

Пресс-секретарь

Заместитель директора департамента

Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

Консул – руководитель консульства

Руководитель

Руководитель таможни

Представитель Уполномоченного по правам человека в РК

Заместитель руководителя

Заместитель руководителя таможни

Заведующий секретариатом Совета по этике Агентства по делам государственной службы

Руководитель управления

Руководитель управления территориального органа Агентства по делам государственной службы

Руководитель таможенного поста

Руководитель территориального отдела – старший судебный исполнитель

Руководитель отдела

Заместитель руководителя таможенного поста

Руководитель районного территориального управления

Руководитель Администратора районного и приравненного к нему суда

Заместитель руководителя районного территориального управления

Заместитель руководителя Администратора районного и приравненного к нему суда

Руководитель отдела районного территориального управления

Группа категорий D

Руководитель аппарата маслихата

Председатель ревизионной комиссии

Руководитель аппарата ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы

Заместитель руководителя аппарата акима

Заместитель руководителя аппарата маслихата

Член ревизионной комиссии

Руководитель структурного подразделения

Руководитель

Заместитель руководителя

Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана

Руководитель отдела

Для определения соотношения руководящего и исполнительского состава административных государственных служащих рассчитывается предельное число руководящих должностей путем умножения общей штатной численности административных государственных служащих на коэффициент.

Значение коэффициента равно:

для центрального государственного органа, в том числе государственного органа, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту, для местного исполнительного органа, чья общая штатная численность административных государственных служащих превышает 500 единиц, аппарата ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, аппарата маслихата области, города республиканского значения, столицы, аппарата маслихата района и города областного значения – 0,3 ;

; для центрального государственного органа, в т.ч. государственного органа непосредственно подчиненного и подотчетного президенту, для местного исполнительного органа, чья общая штатная численность административных государственных служащих не превышает 500 единиц – 0,35.

Предельное число руководящих должностей рассчитывают относительно общей численности административных государственных служащих центрального государственного органа, в том числе государственного органа непосредственно подчиненного и подотчетного президенту с учетом его ведомств и территориальных подразделений, местного исполнительного органа – с учетом аппарата акима области, города республиканского значения, столицы и областных исполнительных органов, исполнительных органов городов республиканского значения, столицы, финансируемых из местного бюджета, аппаратов (секретариатов) Ассамблеи народа Казахстана областей, городов республиканского значения, столицы.

Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.