Бывшего чемпиона ЮАР по боксу нашли мертвым в квартире

По мнению местной полиции, смерть Марали была результатом заказного убийства, и те, кто хорошо его знал, считают, что это не был случайный акт насилия, сообщает Times LIVE.

Марали выиграл национальный титул в десятом бою в 2002 году.

Всего за свою карьеру Марали провел 30 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел шесть поражений.