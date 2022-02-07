09:01 07.02.2022
Бывшего чемпиона ЮАР по боксу нашли мертвым в квартире
Фото: Facebook/zolani.marali.1
Бывший чемпион ЮАР по боксу в легком весе, 44-летний Золани Марали, был застрелен в своей квартире в Йоханнесбурге, сообщает Zakon.kz.
По мнению местной полиции, смерть Марали была результатом заказного убийства, и те, кто хорошо его знал, считают, что это не был случайный акт насилия, сообщает Times LIVE.
Марали выиграл национальный титул в десятом бою в 2002 году.
Всего за свою карьеру Марали провел 30 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел шесть поражений.