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09:01 07.02.2022

Бывшего чемпиона ЮАР по боксу нашли мертвым в квартире

Чемпион ЮАР по боксу Фото: Facebook/zolani.marali.1
Бывший чемпион ЮАР по боксу в легком весе, 44-летний Золани Марали, был застрелен в своей квартире в Йоханнесбурге, сообщает Zakon.kz.

По мнению местной полиции, смерть Марали была результатом заказного убийства, и те, кто хорошо его знал, считают, что это не был случайный акт насилия, сообщает Times LIVE.

Марали выиграл национальный титул в десятом бою в 2002 году.

Всего за свою карьеру Марали провел 30 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел шесть поражений.

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