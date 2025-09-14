#АЭС в Казахстане
Спорт

В Англии в собственном доме найден мертвым бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон

умер Рикки Хаттон, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 21:43 Фото: wikipedia/Рикки Хаттон
В возрасте 46 лет скончался бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон. Мужчина был найден мертвым в своем доме в Манчестере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Manchester Evening News, смерть не была насильственной. Отмечается, что спортсмен не раз говорил о проблемах с психическим здоровьем и наркозависимостью.

За свою профессиональную карьеру с 1997 по 2012 год Хаттон завоевал титулы IBF и WBA в двух весовых категориях – первом полусреднем и полусреднем весе. В июле 2025 года спортсмен объявил о возвращении на ринг ради боя, который должен был пройти в Дубае в декабре, спустя 13 лет после последнего профессионального поединка.

Ранее сообщалось, что в возрасте 56 лет умер петербургский актер театра и кино, мастер дубляжа Дмитрий Лагачев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
