Индекс благополучия детей утвердили в Казахстане

Индекс разработан для проведения оценки детского благополучия и степени эффективности национальной политики, направленной на создание условий для детей в разных сферах.

Индекс состоит из четырех основных направлений: «Ребенок», «Семья и общество», «Государственная политика», «Благосостояние страны». В основу заложен принцип «Никого не оставить в стороне».

Как отмечается, данные формируются из открытых источников центральных и местных государственных органов, а также анкетирования детей (с разрешения родителей) и родителей.

Основные понятия, используемые в настоящем индексе:

расчет направлений – расчет, производимый путем определения арифметического среднего значения входящих в направления компонентов или статистических/опросных данных; бюджет для детей – расходы бюджета, ориентированные на нужды детей, из республиканского, областного, городов республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) бюджетов, адресованные детям; расходы бюджета, ориентированные на нужды детей, – совокупность прямых и косвенных расходов по бюджетным программам/подпрограммам, ориентированным на нужды детей; благополучие ребенка – состояние ребенка, сформированное при совокупном влиянии факторов, направленных на поддержку и улучшение физического и психологического здоровья ребенка, обеспечение качественным образованием, возможностями для развития, безопасностью и другими условиями; косвенные расходы – фактические расходы, которые не направлены прямо и однозначно на поддержку и развитие детей, но охватывают все возрастные категории населения, в том числе детей (например, содержание больницы, где есть детское отделение).

Всего в индексе используется 11 понятий.

Как считают в правительстве, внедрение индекса благополучия детей Казахстана позволит своевременно выявлять факторы, которые сдерживают улучшение положения детей в разрезе регионов.