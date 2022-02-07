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Законодательство РК
10:07 07.02.2022

Индекс благополучия детей утвердили в Казахстане

индекс благополучия детей Фото: Zakon.kz
Премьер-министр РК своим распоряжением от 1 февраля 2022 года утвердил индекс благополучия детей, сообщает Zakon.kz.

Индекс разработан для проведения оценки детского благополучия и степени эффективности национальной политики, направленной на создание условий для детей в разных сферах.

Индекс состоит из четырех основных направлений: «Ребенок», «Семья и общество», «Государственная политика», «Благосостояние страны». В основу заложен принцип «Никого не оставить в стороне».

Как отмечается, данные формируются из открытых источников центральных и местных государственных органов, а также анкетирования детей (с разрешения родителей) и родителей.

Основные понятия, используемые в настоящем индексе:

  1. расчет направлений – расчет, производимый путем определения арифметического среднего значения входящих в направления компонентов или статистических/опросных данных;

  2. бюджет для детей – расходы бюджета, ориентированные на нужды детей, из республиканского, областного, городов республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) бюджетов, адресованные детям;

  3. расходы бюджета, ориентированные на нужды детей, – совокупность прямых и косвенных расходов по бюджетным программам/подпрограммам, ориентированным на нужды детей;

  4. благополучие ребенка – состояние ребенка, сформированное при совокупном влиянии факторов, направленных на поддержку и улучшение физического и психологического здоровья ребенка, обеспечение качественным образованием, возможностями для развития, безопасностью и другими условиями;

  5. косвенные расходы – фактические расходы, которые не направлены прямо и однозначно на поддержку и развитие детей, но охватывают все возрастные категории населения, в том числе детей (например, содержание больницы, где есть детское отделение).

Всего в индексе используется 11 понятий.

Как считают в правительстве, внедрение индекса благополучия детей Казахстана позволит своевременно выявлять факторы, которые сдерживают улучшение положения детей в разрезе регионов.

Лариса Черненко
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