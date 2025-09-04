#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане вырос индекс благополучия детей

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 08:54 Фото: Zakon.kz
По результатам подведения итогов 2024 года в Казахстане зафиксирован устойчивый рост индекса благополучия детей, сообщает Zakon.kz.

Среднереспубликанское значение увеличилось на 2,5 пункта и составило 58,6 балла против 56,1 балла в 2023 году. Об этом передает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.

Восьми регионам удалось превысить средний показатель – от 59,4 до 64,6 балла. Лидером стала Актюбинская область с результатом 64,6 балла, что на 5,6 пункта выше, чем годом ранее. Высокий уровень сохраняет Павлодарская область – 63,3 балла. Значительный прирост показали город Алматы (+6,9) и Костанайская область (+6,4).

"По поручению главы государства с 2022 года в Казахстане действует Индекс благополучия детей. Он позволяет сравнивать результаты между регионами и с международными показателями, а также акцентирует внимание государства и общества на проблемах детства", – отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Индекс включает 56 индикаторов по четырем направлениям:

  • "Ребенок";
  • "Семья и общество";
  • "Государственная политика";
  • "Благосостояние страны".
"Он формируется на основе 35 статистических и 21 опросного показателя, охватывающих здоровье и развитие ребенка, семейное и социальное окружение, а также эффективность государственной политики в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, экологии и инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве просвещения рассказали, какие новшества ожидаются с 1 сентября 2025 года в сфере защиты прав детей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
