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10:40 07.02.2022

Гол Мане принес Сенегалу первую победу на Кубке Африки по футболу

Футбол КАН Чемпион Фото: Instagram/sadiomaneofficiel
Сборная Сенегала впервые в своей истории стала обладательницей золотой медали Кубка африканских наций, сообщает Zakon.kz.

Сенегальцы в серии послематчевых пенальти переиграли Египет в решающем матче Кубка африканских наций – 4:2. Победный гол с 11-метровой точки реализовал футболист английского «Ливерпуля» – Садио Мане. Тем самым команда Сенегала впервые стала чемпионом Африканского континента. Ранее «Львы Теранги» дважды играли в финалах (в 2002 и 2019 годах), но в обоих случаях потерпели поражение.

Основное и дополнительное время финальной встречи забитых мячей не принесли. Был один шанс в начале матча у лидера сенегальцев, но Мане не смог переиграть вратаря египетской дружины с 11-метровой отметки. Зато игрок «красных» реабилитировался, забив важный мяч в конце поединка.

Также в серии послематчевых пенальти определился обладатель бронзовой медали кубка. Хозяева турнира, команда Камеруна, проигрывая 0:3 команде Буркина-Фасо, сравняла счет в основное время и вырвала победу в серии 11-метровых – 5:3.

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